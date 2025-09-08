НАВЕРХ
Си Цзиньпин сделает важное заявление на экстренном саммите БРИКС

Источник:
ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Kremlin.ru / CC BY 4.0

Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в понедельник, 8 сентября, будет обсужден общий ответ на угрозы США. Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, планирует «выступить с важной речью», заявил МИД Китая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в участие в внеочередном саммите.

Саммит пройдет по инициативе бразильского президента Да Силвы на фоне угроз США в адрес самой БРИКС, так и ее основателей — Бразилии, России, Индии и Китая.

По данным бразильских СМИ, да Силва намерен обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и общий ответ на тарифные меры и санкции США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС быстро теряет свои позиции после его угрозы ввести пошлины. «И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает», — сказал он.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Трамп введет пошлины за поддержку БРИКС

