НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

Источник:
РИА Новости
222 3

МИД Польши призвал своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто уже там находится, срочно покинуть ее любыми способами, заявил пресс-секретарь ведомства Павла Вронского.

«МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу», — сказал Вронский.

По его словам, в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация граждан может оказаться значительно более затруднительной или даже невозможной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что Польша подготовит «план действий на ближайшие недели» в отношении Белоруссии.

Комитет государственной безопасности Белоруссии накануне в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям «Запад-2025».

Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
Еще по теме
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Трамп переименовал Пентагон в министерство войны
Захарова обозвала европейских лидеров «гномами-мутантами»
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Обсуждение (3)
Картина дня
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Песков назвал мессенджеры прозрачными для спецслужб
Снимки 3I/ATLAS показали, что это не инопланетный корабль
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

velam

Вкладывание это вы называете покупку вооружения у США ?

dimans1000

Харю отъел что в объектив не помещается и ещё мало ему. Он же в курсе что страдает народ прежде всего...

vad7958

Да,да,да и лука мешок в предачу...

pepelmetal

За законную и приоритетную цель