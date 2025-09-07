Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

МИД Польши призвал своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто уже там находится, срочно покинуть ее любыми способами, заявил пресс-секретарь ведомства Павла Вронского.

«МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу», — сказал Вронский.

По его словам, в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация граждан может оказаться значительно более затруднительной или даже невозможной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что Польша подготовит «план действий на ближайшие недели» в отношении Белоруссии.

Комитет государственной безопасности Белоруссии накануне в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям «Запад-2025».