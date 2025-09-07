НАВЕРХ
Снимки 3I/ATLAS показали, что это не инопланетный корабль

Sibnet.ru
Фото: © International Gemini Observatory

Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанные учеными чилийской обсерватории Gemini, убедительно доказали, что это не корабль пришельцев, а обычная комета.

Ученым удалось сделать самые четкие изображения объекта 3I/ATLAS за все время научных наблюдений, что привело к новым выводам о его природе и свойствах.

«По мере того, как 3I/ATLAS приближается к Солнцу, он все больше освещается солнечным светом, что приводит к росту количества выделяемых кометой веществ и значительно увеличивает кому и хвост кометы», — приводит газета Daily Mail слова астронома Марка Норриса.

Новые изображения опровергают выдвинутые ранее предположения о том, что комета может являться инопланетным кораблем из-за аномальной яркости и величины объекта.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений.

