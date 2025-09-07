НАВЕРХ
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина

Источник:
InfoBRICS
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, уверен египетский эксперт Ахмед Адель. 

«Путин не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта. Он общается со всеми сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить народ. Но Зеленский такой встречи боится», — говорится в статье Аделя, опубликованной в издании InfoBRICS.

Эксперт отметил, что президент Украины привык действовать под протекторатом западных лидеров, прежде всего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву для переговоров. Президент Украины отверг это предложение и призвал провести встречу в Киеве.

