Центробанк продлил ограничения на снятие валюты

Sibnet.ru
Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты наличными до 9 марта следующего года, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.

Россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, по-прежнему могут снять не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета и при условии, что ранее они этого не делали.

Остальные средства можно получить в рублях. Для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, курс рассчитывается исходя из официального курса Центробанка. Средства, размещенные после этой даты, выдаются в рублях по курсу банка на момент выдачи.

Впервые данное ограничение было введено в марте 2022 года, после того как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С этого времени регулятор продлевает меру каждые полгода.

