Комета Lemmon максимально сблизится с Землей

Яркая комета C/2025 A6 Lemmon максимально приблизится к Земле 21 октября, расстояние составит примерно 90 миллионов километров, сообщила представитель Московского планетария Людмила Кошман.

«Она будет видна в созвездии Волопас. Для наблюдения можно использовать любительский телескоп», — сказала астроном в интервью ТАСС, комментируя приближение кометы, открытой в минувшем январе.

Особенности орбиты позволяют наблюдать Lemmon в октябре и ноябре на территории России и других стран Северного полушария. Небесное тело будет видно на вечернем небе в регионах с высокими и умеренными широтами.

Сейчас комета находится в созвездии Близнецы. Осенью она пройдет через созвездия Рысь, Большая Медведица, Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец. Пик яркости C/2025 A6 Lemmon ожидается 8 ноября, когда она достигнет восьмой звездной величины.