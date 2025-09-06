Трамп переименовал Пентагон в министерство войны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в в министерство войны — Department of War, документ опубликован на сайте Белого дома.

Трамп на пресс-конференции, обнародованной на YouTube-канале Белого дома, напомнил, что министерство войны было переименовано в министерство обороны в 1947 году. Он добавил, что с тех пор Соединенные Штаты «не выиграли ни одного конфликта».

«Президент считает, что это министерство должно иметь название, отражающее его непревзойденную мощь и готовность защищать национальные интересы», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Адрес официального сайта Пентагона defense.gov уже сменился на war.gov. Аккаунт Пентагона в соцсети X также сменил название на «министерство войны», а глава ведомства Пит Хегсет назвал себя «министром войны».

Оборонное ведомство США называлось Department of War до окончания Второй мировой войны. Возвращение старого названия «подаст противникам сигнал о готовности Америки вести войну для защиты своих интересов», отметило агентство Reuters.