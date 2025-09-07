НАВЕРХ
Путин сорвал планы «коалиции желающих» по Украине

L'Antidiplomatico
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин разрушил планы «коалиции желающих» по вводу войск НАТО на Украину, говорится в редакционной статье итальянского издания L'Antidiplomatico.

В Париже ранее прошла встреча «коалиции желающих», на которой лидеры европейских стран обсудили гарантии безопасности для Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран обязались развернуть на Украине свои войска после завершения конфликта.

«О чем в Париже думали всадники апокалипсиса, рьяные поджигатели войны, готовые отправить тридцать тысяч человек на Украину, о которых Владимир Путин уже сказал, что в этом случае они станут законной целью российского оружия?» — пишет издание.

В статье отмечается, что ввод воинских контингентов на Украину втянет альянс в прямой вооруженный конфликт с Россий. Воинственная риторика европейских стран доказывает, что они намеренно пытается саботировать мирные переговоры.

Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО после появления на Украине станут законными целями для российской армии.

