Захарова назвала европейских лидеров «гномами-мутантами»

Лидеры европейских стран, выступающие на стороне Киева, похожи на «гномов-мутантов», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Семь гномов как раз помогали Белоснежке. Они ее как-то окружили заботой, они ее как-то поддерживали», — сказала дипломат, комментируя сравнения европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме с гномами из сказки о Белоснежке.

Захарова в интервью ТАСС напомнила, что в сказке все гномы были со своими характерами, однако «они точно не угрожали ей» и не собирались приводить Белоснежке «страшную ведьму, которая хотела ее убить». На встрече с Трампом были «гномы из другой сказки».

«Они не отказались от вот этих ультралиберальных установок, они активно выступали против Трампа. Прямо персоналии, которые там собрались, — они издевались над ним. И они не слышат то, о чем он говорит», — отметила официальный представитель МИД.

По мнению Захаровой, слова Трампа о необходимости урегулирования украинского кризиса все еще не поддерживаются со стороны Европейского Союза — ни коллективно, ни персонально, ни бюрократией.

«Я не говорю об отдельных деятелях, отдельных странах, и я не говорю о народах, я говорю о режимах, которые как раз и были там представлены. Поэтому, мне кажется, это какие-то такие уже гномы-мутанты», — заключила дипломат.

