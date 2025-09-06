НАВЕРХ
Древняя черная дыра подтвердила предсказание Хокинга

Sibnet.ru
Астрономы обнаружили с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» древнюю черную дыру, которая могла возникнуть сразу после Большого взрыва. Статья исследователей опубликована порталом arXiv.

Масса объекта, получившего имя QSO1, составляет примерно 50 миллионов Солнц, что нарушает устоявшиеся представления о формировании галактик. Ранее считалось, что массивные черные дыры не могли появиться в ранней Вселенной.

Существование так называемых первичных черных дыр было предсказано знаменитым ученым Стивеном Хокингом, однако вживую подобные объекты никогда не наблюдались. Находка способна стать ключевым доказательством теории исследователя.

Анализ показал, что светящийся материал вокруг черной дыры состоит исключительно из водорода и гелия — двух элементов, возникших сразу после Большого взрыва. Тяжелые элементы, которые образуются в звездах, в окрестностях QSO1 отсутствуют.

Большинство астрофизиков считают, что сначала в космосе сформировались галактики, а затем в их центрах возникали сверхмассивные черные дыры. При этом рядом с QSO1 действительно есть галактика, но она настолько крошечная, что не могла бы породить столь массивный объект.

