Группировка «Восток» вскрыла оборону ВСУ

Группировка «Восток» российских войск в течение суток продвинулась вглубь украинской обороны, сообщило Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Восток» украинские силы потеряли свыше 210 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Также отмечается, что группировки «Южная» и «Север» улучшили тактическое положение, группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи.