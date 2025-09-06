НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Группировка «Восток» вскрыла оборону ВСУ

Группировка «Восток» российских войск в течение суток продвинулась вглубь украинской обороны, сообщило Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Восток» украинские силы потеряли свыше 210 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Также отмечается, что группировки «Южная» и «Север» улучшили тактическое положение, группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи.

Оборона #Конфликты
Обсуждение (3)
Топ комментариев

Albor

Больше скажу. 100 ка уже маленькая зарплата. Одному ещё норм но если семья дети. Это уже мало. Тем более...

med317

Там он ещё лет х назад обещал какие то сумасшедшие ЗП. Забыл наверное )

Uynachalnica

Путин пообещал: https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%B...%89%D0%B0%D0%BB

Peperz

Уж сколько лет ждем,дождемся ли)