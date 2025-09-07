НАВЕРХ
Мини‑ЗРК для борьбы с дронами создали в России

Источник:
ТАСС
Российские конструкторы создали миниатюрный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) ближнего действия для борьбы с дронами, сообщил представитель НПО «Кайсант».

«ПЗРК ближнего действия нацелено на защиту от низколетящих беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, обеспечивая эффективное противодействие актуальным угрозам», — рассказал ТАСС представитель компании.

По его словам, комплекс оснащен специальной связью «Гермес». «Система оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя, что делает ПЗРК незаменимым инструментом в арсенале современных вооруженных сил», — отметил собеседник агентства.

Масса ПЗРК составляет всего 1,2 килограмма. Дальность захвата цели — 500 метро. Снаряжаемый заряд — ВОГ-25 (от подствольного гранатомета ГП-25 «Костер»).

Миниатюрный переносной зенитный ракетный комплекс будет впервые показан на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница», который сейчас проходит в Великом Новгороде.

