Названы марки самых угоняемых машин в России

Наибольшей популярностью у угонщиков в 2025 году пользуются автомобили марок Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus, следует из данных крупнейших российских страховщиков.

Аналитики связывают популярность марок у угонщиков с высоким спросом на запчасти для этих машин — особенно часто угоняют Hyundai, Kia и Renault для последующего разбора на детали, пишет Autonews.ru.

Согласно собранной статистике, среди конкретных моделей лидерами по угонам стали Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover.

Среди китайских марок чаще всего угоняют Geely и Chery, однако в целом большинство китайских машин в России пока не представляют интереса для угонщиков, так как соответствующий спрос на б/у запчасти для моделей из КНР минимален.

Как и годом ранее, рейтинг самых опасных регионов для водителей возглавили Москва и Санкт-Петербург. Однако в этом году в «черный» список также вошли Курская, Астраханская области и Удмуртская республика.