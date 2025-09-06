НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названы марки самых угоняемых машин в России

Источник:
Sibnet.ru
229 0

Наибольшей популярностью у угонщиков в 2025 году пользуются автомобили марок Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus, следует из данных крупнейших российских страховщиков.

Аналитики связывают популярность марок у угонщиков с высоким спросом на запчасти для этих машин — особенно часто угоняют Hyundai, Kia и Renault для последующего разбора на детали, пишет Autonews.ru.

Согласно собранной статистике, среди конкретных моделей лидерами по угонам стали Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover.

Среди китайских марок чаще всего угоняют Geely и Chery, однако в целом большинство китайских машин в России пока не представляют интереса для угонщиков, так как соответствующий спрос на б/у запчасти для моделей из КНР минимален.

Как и годом ранее, рейтинг самых опасных регионов для водителей возглавили Москва и Санкт-Петербург. Однако в этом году в «черный» список также вошли Курская, Астраханская области и Удмуртская республика.

Еще по теме
Подсчитано количество экспортируемых из СССР автомобилей
Мантуров спрогнозировал восстановление авторынка при одном условии
МВД назвало, кто должен платить новую пошлину при техосмотре
Россияне установили рекорд по ввозу автомобилей через Владивосток
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Обсуждение (0)
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
33
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
33
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве