Мессенджер Max получил новые темы оформления

Пользователи мессенджера Max теперь могут установить новые темы оформления в мобильном приложении, сообщила пресс-служба компании VK.

«В мобильном приложении появилась возможность выбрать фон и цвет сообщений для создания уникального пространства в переписке», — отмечается в сообщении разработчиков.

Среди вариантов появилась уникальная тема «Москва», которая была разработана в сотрудничестве с правительством Москвы в преддверии Дня города. Также есть темы «Космос», «Простая», которая подойдет для ценителей минимализма, «Неон» и «Летний лес».

Чтобы сменить тему, нужно зайти в раздел «Профиль» внизу экрана. Затем требуется выбрать в меню «Оформление» и активировать понравившийся вариант. Разработчики подчеркнули, что уникальный дизайн можно выбирать отдельно на разных устройствах.

