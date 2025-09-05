Россияне впервые за пять стали меньше тратить на аренду самокатов

Россияне впервые за пять лет стали меньше тратить на аренду электросамокатов, изменился сценарий пользования этим видом транспорта, сообщили эксперты и участники рынка.

Во втором квартале 2025 года россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше, чем годом ранее, несмотря на рост числа поездок, приводит РБК данные исследовании сервиса моментальных платежей T-Pay от Т-банка.

Количество транзакций при этом увеличилось на 17% год к году. По мнению аналитиков, это говорит о смене модели потребления: самокаты все чаще используются для коротких поездок по необходимости, а не для длительных прогулок.

По данным компании «МТС Юрент», 90% поездок электросамокатов в крупных городах — это поездки до 20 минут.

Продажи питбайков выросли вместе с «детской» аварийностью