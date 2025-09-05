НАВЕРХ
Россияне впервые за пять стали меньше тратить на аренду самокатов

РБК
Россияне впервые за пять лет стали меньше тратить на аренду электросамокатов, изменился сценарий пользования этим видом транспорта, сообщили эксперты и участники рынка.

Во втором квартале 2025 года россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше, чем годом ранее, несмотря на рост числа поездок, приводит РБК данные исследовании сервиса моментальных платежей T-Pay от Т-банка.

Количество транзакций при этом увеличилось на 17% год к году. По мнению аналитиков, это говорит о смене модели потребления: самокаты все чаще используются для коротких поездок по необходимости, а не для длительных прогулок.

По данным компании «МТС Юрент», 90% поездок электросамокатов в крупных городах — это поездки до 20 минут.

Продажи питбайков выросли вместе с «детской» аварийностью

