Раскрыта загадка скользкости льда

Немецкие ученые из Университета Саара раскрыли настоящую природу скользкости льда. Оказалось, что дело вовсе не в давлении или трении, а в молекулярных диполях, взаимодействующих на границе льда и соприкасающейся поверхности.

До этого двести лет считалось, что при ходьбе по льду давление от обуви или трение разрушают верхний слой кристаллической решетки, превращая его в тонкую водяную пленку, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Physical Review Letters.

Однако немецкие специалисты опровергли устоявшуюся теорию. Моделирование показало, что ключевую роль играет взаимодействие диполей молекул воды в кристаллическом льду и диполей материала подошвы.

Это взаимодействие «расстраивает» упорядоченную структуру кристалла, превращая ее в жидкую форму. В результате пленка образуется не потому, что лед плавится под давлением, а потому что нарушается порядок молекул.

Этот процесс сохраняется даже при экстремально низких температурах — вплоть до 40 градусов мороза. Жидкость в виде тонкой все равно образуется, делая лед скользким, однако в этом случае она становится вязкой.