Звезду фильмов «Лед» и сериала «Интерны» Аглаю Тарасову обвинили в контрабанде наркотиков, сообщил источник в правохранительных органах.

«Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе», — цитирует агентство ТАСС осведомленного собеседника.

По данным «Известий», электронную сигарету с темной жидкостью обнаружили в багаже Тарасовой, прилетевшей из Тель-Авива, еще 28 августа, однако известно об этом стало только 5 сентября. Проведенная экспертиза показала, что в вейпе содержалось 0,38 грамма гашишного масла.

В отношении 31-летней актрисы возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст. 229.1 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Тарасовой.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность ей принесла роль Софьи Калининой в комедийном сериале «Интерны» на канале ТНТ. В 2018 году в прокат вышел фильм «Лед», в котором актриса сыграла главную роль. Вышедший в начале 2024-го фильм «Холоп-2» с участием Тарасовой занял второе место в рейтинге самых кассовых российский фильмов, уступив лишь «Чербурашке».

4 августа 2022 года Химкинский городской суд приговорил к 9 годам колонии американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, в багаже которой также было обнаружено гашишное масло.