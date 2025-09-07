Наука раскрыла загадку происхождения ядра Земли

Британские планетологи из Университета Лидса выяснили, что для кристаллизации ядра Земли миллиарды лет назад в его составе должно было быть не менее 3,8% углерода.

«Мы получили редкую возможность заглянуть в химию области Земли, куда человечество никогда не сможет добраться напрямую», — приводит журнал Nature слова ведущего автора работы Альфреда Уилсона.

Ученые провели атомные компьютерные симуляции, моделируя процесс образования кристаллов в условиях давления и температуры ядра. Они проверили, как различные примеси — кремний, сера, кислород и углерод — влияют на процесс кристаллизации.

Оказалось, что кремний и сера только замедляют образование кристаллов, а вот углерод, напротив, ускоряет его. Пока это единственное объяснение существование ядра в его нынешнем виде.

Углерода в ядре Земли может быть значительно больше, чем считалось ранее. И именно он мог сыграть ключевую роль в том, что ядро начало кристаллизоваться, а наша планета получила свое нынешнее строение и магнитное поле, считают ученые.