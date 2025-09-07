НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Наука раскрыла загадку происхождения ядра Земли

Источник:
Sibnet.ru
146 0
Ядро Земли
Ядро Земли
Фото: © NASA

Британские планетологи из Университета Лидса выяснили, что для кристаллизации ядра Земли миллиарды лет назад в его составе должно было быть не менее 3,8% углерода.

«Мы получили редкую возможность заглянуть в химию области Земли, куда человечество никогда не сможет добраться напрямую», — приводит журнал Nature слова ведущего автора работы Альфреда Уилсона.

Ученые провели атомные компьютерные симуляции, моделируя процесс образования кристаллов в условиях давления и температуры ядра. Они проверили, как различные примеси — кремний, сера, кислород и углерод — влияют на процесс кристаллизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему ядро Земли не остывает

Оказалось, что кремний и сера только замедляют образование кристаллов, а вот углерод, напротив, ускоряет его. Пока это единственное объяснение существование ядра в его нынешнем виде.

Углерода в ядре Земли может быть значительно больше, чем считалось ранее. И именно он мог сыграть ключевую роль в том, что ядро начало кристаллизоваться, а наша планета получила свое нынешнее строение и магнитное поле, считают ученые.

Еще по теме
Раскрыта загадка скользкости льда
Солнце резко нарастило активность
Человечество запустило аномальную эволюцию животных
Доказано внеземное происхождение украшений Тутанхамона. ФОТО
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков рассказал, какие сериалы любит Путин
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Эксперт назвала две причины роста престижа рабочих профессий
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

velam

Вкладывание это вы называете покупку вооружения у США ?

mosquito__2010

понятно.а что происходит на самом деле без вашего вот этого омбюшур котюшур ?

the_great_white

Помнится он обещал не повышать пенсионный возраст...

mosquito__2010

только россия может себе позволить на этих украинских слабоумных сусликах свои дальнобойные вооружения...