Гель-лаки для ногтей запретили в Евросоюзе из-за вреда

Быстросохнущие под ультрафиолетовой лампой гель-лаки для ногтей запретили в Евросоюзе с 1 сентября 2025 года. Причиной стала потенциальная опасность вещества оксида триметилбензоилдифенилфосфина (ТРО) которое десятилетиями использовалось как фотоинициатор.

Европейская комиссия официально отнесла TPO к веществам с потенциально канцерогенным, мутагенным и репротоксическим действием. Возможно его влияние на репродуктивную функцию и вызывать генетические нарушения, пишет журнал Hi-News.ru.

Исследования, на основе которых запретили ТРО, проводились на крысах и вещество вводили внутрь, а не мазали им когти. Но в ЕС действует принцип предосторожности, потенциально опасный компонент исключили, поскольку есть альтернатива, а индустрия не смогла доказать, что без ТРО обойтись нельзя.

По словам специалистов, после полимеризации TPO фактически «запечатывается» в геле и не контактирует с кожей или воздухом, поэтому опасность минимальна. В России и США TPO пока не запрещен, а контроль за косметикой традиционно мягче, чем в ЕС.