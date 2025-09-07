НАВЕРХ

ХК «Сибирь» проведет первый матч нового сезона КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © t.me/hockeyclubsibir
Большой хоккей возвращается в Новосибирск. В воскресенье «Сибирь» на домашней арене проведет первый матч сезона КХЛ 2025/2026. Первым соперником «снежинок» станет хабаровский «Амур».

Начало матча «Сибирь» — «Амур» 7 сентября в 13.30 по московскому времени (в 17.30 по новосибирскому). Трансляцию можно посмотреть на канале «КХЛ», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», на сайте КХЛ.

Смотреть матчи на ледовой арене стало проще. К старту нового сезона КХЛ в Новосибирске открылась станция метро «Спортивная», расположенная рядом с «Сибирь-Ареной». «Спортивную» строили, прежде всего, для болельщиков ХК «Сибирь». Специально, чтобы рассредоточить поток болельщиков, обустроены четыре входные группы с четырех сторон станции и дополнительно пятая выходная.

Новый состав

Почти сразу по завершении прошлого сезона, в котором «Сибирь» добралась до первого раунда плей-офф, стало известно, что клуб покинут несколько ключевых игроков. Напомним, какие изменения произошли в составе команды в минувшее межсезонье.

Пост капитана «Сибири» в новом сезоне сохранил Сергей Широков. Его ассистентами стали Алексей Яковлев, Владимир Бутузов, Владимир Ткачев и Валентин Пьянов.

Защитники

В течение лета стало известно, что команду покинули защитники Егор Мартынов, Тревор Мерфи, Илья Морозов и Роман Рукавишников. Им на смену пришли Роман Калиниченко (ЦСКА), Чейз Приски («Херши», АХЛ), Дэвид Фарранс («КооКоо», Финляндия) и Андрей Чуркин («Северсталь»).

Нападающие

В атаке болельщики «снежинок» в новом сезоне не увидят легионеров Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, а также Георгия Белоусова, Антона Берлева, Максима Карпова, Никиту Короткова, Брендана Лайпсика и Максима Сушко. Их заменили Скотт Уилсон («Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Трактор»), Никита Сошников («Адмирал»), Архип Неколенко («Лада») и Оскар Булавчук («Динамо-Алтай», ВХЛ).

Вратари

Неоднократно признававшийся лучшим игроком матча в прошлом сезоне Денис Костин в новом сезоне будет защищать ворота нижегородского «Торпедо». Ему на смену пришел 33-летний канадец Луи Доминг из клуба АХЛ Hartford Wolf Pack.

Еще по теме
Четверо россиян вошли в топ-10 лучших вратарей НХЛ
Хоккеист Телегин задолжал бывшей жене Пелагее 72 млн рублей
S7 стала официальным авиаперевозчиком КХЛ в новом сезоне
Сергей Широков сохранил пост капитана ХК «Сибирь» в новом сезоне
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Вокруг спорта
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп переименовал Пентагон в министерство войны
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Песков назвал мессенджеры прозрачными для спецслужб
Зеленский пригласил Путина в Киев
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
33
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
33
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве