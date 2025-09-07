ХК «Сибирь» проведет первый матч нового сезона КХЛ

Большой хоккей возвращается в Новосибирск. В воскресенье «Сибирь» на домашней арене проведет первый матч сезона КХЛ 2025/2026. Первым соперником «снежинок» станет хабаровский «Амур».

Начало матча «Сибирь» — «Амур» 7 сентября в 13.30 по московскому времени (в 17.30 по новосибирскому). Трансляцию можно посмотреть на канале «КХЛ», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», на сайте КХЛ.

Смотреть матчи на ледовой арене стало проще. К старту нового сезона КХЛ в Новосибирске открылась станция метро «Спортивная», расположенная рядом с «Сибирь-Ареной». «Спортивную» строили, прежде всего, для болельщиков ХК «Сибирь». Специально, чтобы рассредоточить поток болельщиков, обустроены четыре входные группы с четырех сторон станции и дополнительно пятая выходная.

Новый состав

Почти сразу по завершении прошлого сезона, в котором «Сибирь» добралась до первого раунда плей-офф, стало известно, что клуб покинут несколько ключевых игроков. Напомним, какие изменения произошли в составе команды в минувшее межсезонье.

Пост капитана «Сибири» в новом сезоне сохранил Сергей Широков. Его ассистентами стали Алексей Яковлев, Владимир Бутузов, Владимир Ткачев и Валентин Пьянов.

Защитники

В течение лета стало известно, что команду покинули защитники Егор Мартынов, Тревор Мерфи, Илья Морозов и Роман Рукавишников. Им на смену пришли Роман Калиниченко (ЦСКА), Чейз Приски («Херши», АХЛ), Дэвид Фарранс («КооКоо», Финляндия) и Андрей Чуркин («Северсталь»).

Нападающие

В атаке болельщики «снежинок» в новом сезоне не увидят легионеров Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, а также Георгия Белоусова, Антона Берлева, Максима Карпова, Никиту Короткова, Брендана Лайпсика и Максима Сушко. Их заменили Скотт Уилсон («Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Трактор»), Никита Сошников («Адмирал»), Архип Неколенко («Лада») и Оскар Булавчук («Динамо-Алтай», ВХЛ).

Вратари

Неоднократно признававшийся лучшим игроком матча в прошлом сезоне Денис Костин в новом сезоне будет защищать ворота нижегородского «Торпедо». Ему на смену пришел 33-летний канадец Луи Доминг из клуба АХЛ Hartford Wolf Pack.