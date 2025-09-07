НАВЕРХ
Ученые доказали пользу ничегонеделания

Источник:
The Conversation
Девушка на диване
Фото: © Pxhere.com

Периоды ничегонеделания, когда люди перестают целенаправленно концентрироваться на какой-либо деятельности, помогают людям снизить стресс и улучшить когнитивные способности, доказали ученые.

Психологи Рэйчел и Стивеном Каплан предложили в 1989 году теорию восстановления внимания. Они выделили два типа внимания: направленное — требующее усилий и концентрации, — и ненаправленное, когда люди позволяют мыслям свободно блуждать.

Современные ученые подтвердили эту теорию. Отсутствие времени для ничегонеделания приводит к «усталости» внимания, когда становится сложно сконцентрироваться. 

Если раньше можно было найти паузу для свободного блуждания мыслей, то теперь смартфоны заполняют каждую паузу интенсивным потоком информации, приводит портал The Conversation отчет исследователей.

Эксперименты доказали, что ничегонеделание — это «техобслуживание» мозга, необходимое для его эффективной работы. Время, проведенное на природе, снижает активность участка мозга, связанного со стрессом и тревогой, улучшает настроение и повышает способность к концентрации.

Даже десяти минут созерцания природы достаточно, чтобы повысить результаты когнитивных тестов и улучшить внимания, отметили ученые.

