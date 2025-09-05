Четверо россиян вошли в топ-10 лучших вратарей НХЛ

Четыре российских голкипера вошли в топ-10 действующий вратарей Национальной хоккейной лиги. Рейтинг опубликован на сайте НХЛ.

На шестой строчке расположился Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Четвертое место занял Сергей Бобровский, дважды завоевавший Кубок Стэнли с «Флорида Пантерз» в двух последних сезонах.

Третье место рейтинга у голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. На второй строчке – вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Лучшим действующим вратарем НХЛ признан американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

Полностью топ-10 лучших вратарей НХЛ прямо сейчас выглядит так:

Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»; Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»; Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»; Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»; Джейк Эттингер, «Даллас Старз»; Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»; Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз»; Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд»; Дарси Кемпер, «Лос-Анджелес Кингз»; Линус Улльмарк, «Оттава Сенаторз».

Рейтинг составлен продюсерами и аналитиками американской сети кабельного и спутникового телевидения NHL Network.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.



