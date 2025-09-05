НАВЕРХ

Четверо россиян вошли в топ-10 лучших вратарей НХЛ

Sibnet.ru
Андрей Василевский
Фото: © nhl.com

Четыре российских голкипера вошли в топ-10 действующий вратарей Национальной хоккейной лиги. Рейтинг опубликован на сайте НХЛ.

На шестой строчке расположился Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Четвертое место занял Сергей Бобровский, дважды завоевавший Кубок Стэнли с «Флорида Пантерз» в двух последних сезонах.

Третье место рейтинга у голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. На второй строчке – вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Лучшим действующим вратарем НХЛ признан американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

Полностью топ-10 лучших вратарей НХЛ прямо сейчас выглядит так:

  1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;
  2. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
  3. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
  4. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
  5. Джейк Эттингер, «Даллас Старз»;
  6. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
  7. Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз»;
  8. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд»;
  9. Дарси Кемпер, «Лос-Анджелес Кингз»;
  10. Линус Улльмарк, «Оттава Сенаторз».

Рейтинг составлен продюсерами и аналитиками американской сети кабельного и спутникового телевидения NHL Network.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.


Спорт #Хоккей
