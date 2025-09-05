Четверо россиян вошли в топ-10 лучших вратарей НХЛ

Четыре российских голкипера вошли в топ-10 действующий вратарей Национальной хоккейной лиги. Рейтинг опубликован на сайте НХЛ.
На шестой строчке расположился Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Четвертое место занял Сергей Бобровский, дважды завоевавший Кубок Стэнли с «Флорида Пантерз» в двух последних сезонах.
Третье место рейтинга у голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. На второй строчке – вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Лучшим действующим вратарем НХЛ признан американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».
Полностью топ-10 лучших вратарей НХЛ прямо сейчас выглядит так:
- Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;
- Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
- Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
- Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
- Джейк Эттингер, «Даллас Старз»;
- Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
- Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз»;
- Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд»;
- Дарси Кемпер, «Лос-Анджелес Кингз»;
- Линус Улльмарк, «Оттава Сенаторз».
Рейтинг составлен продюсерами и аналитиками американской сети кабельного и спутникового телевидения NHL Network.
Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.