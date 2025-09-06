Полное лунное затмение можно наблюдать в ночь с 7 на 8 сентября. Луна на несколько часов приобретет характерный темно-красный, медный или даже кирпичный оттенок.

Лунное затмение 7 сентября 2025 года полностью охватывает территорию России, сообщил Московский планетарий. В центральных районах России затмение произойдет вечером, вскоре после восхода Луны.

В крайних западных и северо-западных регионах Луна будет восходить уже в частной фазе затмения, полная фаза там будет видна с начала до конца.

На Урале середина затмения придется на поздний вечер, в Западной Сибири — на полночь, и там полная фаза будет видна на максимальной высоте над горизонтом. В Восточной Сибири затмение будет наблюдаться во второй половине ночи, при этом всюду, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневое затмение успеет завершиться до захода Луны.

Видимое потемнение лунного диска будет наблюдаться примерно с 19.00 до 23.00 мск. Максимальная фаза затмения составит 136%, она будет достигнута в 21.12 мск.

Почему Луна Кровавая

Неофициальное название для спутника Земли во время полного лунного затмения — Кровавая Луна. Даже находясь глубоко в земной тени, она освещается преломленным светом земной атмосферы с краев темного земного диска, если смотреть на него с Луны.

Поскольку красный свет преломляется сильнее, то диск оказывается освещен преимущественно красной составляющей солнечного спектра, и Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета — от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого, объяснили астрономы Новосибирского госуниверститета .

Также влияние на интенсивность красного цвета и яркость лунного диска оказывает уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, который является переменной величиной и зависит, например, от интенсивности извержения вулканов. По этой причине сложно предсказать, насколько темным будет лунный диск во время затмения.

Для наблюдения явления не требуются никакие специальные инструменты, хотя в бинокль будет лучше заметна граница земной тени и детали лунной поверхности во время затмения.