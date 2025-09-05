НАВЕРХ
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Российский лидер Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя не видит большого смысла в личном контакте.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Россия готова дать гарантии безопасности Зеленскому, подчеркнул российский лидер.

При этом он счел избыточными призывы устроить его встречу с Зеленским на площадках, предлагаемых Киевом. Путин отметил, что готов к контакту с Зеленским, но «большого смысла в этом не видит».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для того, чтобы тот капитулировал, а для того, чтобы состоялся разговор.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин заявил, что готов пригласить Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече. Президент Украины отверг это предложение.

Трамп заявил, что Путин и Зеленский еще не готовы к миру
