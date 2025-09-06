НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему пожарное ведро конусообразное

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Пожарный щит
Фото: В.С.Білецький

Конусообразными, это традиционная форма хорошо себя зарекомендовала на суше и на море, проста в изготовлении и защищает от воровства, сообщает пресс-служба МЧС.

Ведра конической формы появились на кораблях. Их делали из парусины, сложенной в несколько рядов и сшитой в форме конуса. Ведром такой формы морякам удобно набирать воду — они выбрасывали ведро за борт на длинной веревке. Такое ведро не надо топить, конус отлично погружался под воду.

Возникшие в Англии пожарные команды переняли конусообразное ведро. Форма оправдала себя в работе, и в пожарных командах служило немало отставных матросов. Конус пришелся кстати: им можно быстро зачерпнуть воду, не тратя время на «утопление» обычного ведра, острым основанием легко разбить корку льда зимой.

Практика показала, что на бегу из конусообразного ведра вода практически не расплескивается. При этом вода, выплеснутая из такого ведра, летит на большее расстояние, чем из обычного, и точнее попадает в цель.

С технологической стороны конусообразное ведро проще сделать — требуется всего один сварочный шов, такая конструкция прочнее, а себестоимость изготовления меньше. Конус позволяет быстро зачерпывать песок, словно совком, что также важно при тушении пожаров.

Кроме того, конусообразная форма ведра прекрасно защищает от воровства — в хозяйстве такое ведро неудобно, поэтому велик шанс, что оно сохранится на пожарном щите.

Еще по теме
Доказано внеземное происхождение украшений Тутанхамона. ФОТО
Найдены древнейшие наконечники стрел возрастом 80 тысяч лет
Британский океанограф раскрыл тайну Бермудского треугольника
Археологи зафиксировали во Вьетнаме самое древнее убийство
смотреть все
Жизнь #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Крид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию
Кремль выступил за сохранение Telegram и WhatsApp
Импортозамещенный «Суперджет‑100» впервые поднялся в воздух
Мессенджер Max получил новые темы оформления
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
33
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
29
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР