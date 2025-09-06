Почему пожарное ведро конусообразное

Конусообразными, это традиционная форма хорошо себя зарекомендовала на суше и на море, проста в изготовлении и защищает от воровства, сообщает пресс-служба МЧС.

Ведра конической формы появились на кораблях. Их делали из парусины, сложенной в несколько рядов и сшитой в форме конуса. Ведром такой формы морякам удобно набирать воду — они выбрасывали ведро за борт на длинной веревке. Такое ведро не надо топить, конус отлично погружался под воду.

Возникшие в Англии пожарные команды переняли конусообразное ведро. Форма оправдала себя в работе, и в пожарных командах служило немало отставных матросов. Конус пришелся кстати: им можно быстро зачерпнуть воду, не тратя время на «утопление» обычного ведра, острым основанием легко разбить корку льда зимой.

Практика показала, что на бегу из конусообразного ведра вода практически не расплескивается. При этом вода, выплеснутая из такого ведра, летит на большее расстояние, чем из обычного, и точнее попадает в цель.

С технологической стороны конусообразное ведро проще сделать — требуется всего один сварочный шов, такая конструкция прочнее, а себестоимость изготовления меньше. Конус позволяет быстро зачерпывать песок, словно совком, что также важно при тушении пожаров.

Кроме того, конусообразная форма ведра прекрасно защищает от воровства — в хозяйстве такое ведро неудобно, поэтому велик шанс, что оно сохранится на пожарном щите.