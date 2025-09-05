НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Джон МакГинли снова сыграет доктора Кокса в перезапуске «Клиники»

Источник:
Deadline
224 0
кадр из сериала "Клиника" (реж. Майкл Спиллер)
Фото: © ABC

Американский актер Джон МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске сериала «Клиника» (Scrubs), производством которого занимается телесесть ABC.

Информацию об участии МакГинли в ребуте популярного ситкома фанаты «Клиники» ждали с июля, когда стало известно, что к своим персонажам в новых сериях вернутся Зак Брафф (Джей Ди), Дональд Фэйсон (Крис Терк) и Сара Чок (Эллиот Рид). В начале сентябре стало известно, что к «старой гвардии» присоединится Джуди Рейес, сыгравшая медсестру Карлу Эспиносу. И вот подтверждено возвращение еще одного любимого зрителями актера, пишет Deadline.

Издание не исключает, что к касту новой «Клиники» также присоединятся Кен Дженкинс (доктор Келсо) и исполнитель роли уборщика Нил Флинн. Таким образом, будет собран весь ансамбль, когда-то принесший сериалу премию «Эмми» именно за подбор актеров.

Официальная дата выхода перезапуска «Клиники» пока не объявлена. Ожидается, что он выйдет на экраны в течение сезона 2025-2026 годов.

Еще по теме
Михалков официально представил Ефремова в театре
Стартовали съемки ремейка «Сказки о потерянном времени»
Вышел первый сезон сериала «Газета» от создателя «Офиса»
Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале «Расхитительница гробниц»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

physx

Двойные стандарты, чего еще можно ожидать от лицемерных тв***й!

Shader23

США с ЕС можно, а у других это заговор? Или это не то это другое?

Uynachalnica

Путин пообещал: https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%B...%89%D0%B0%D0%BB