Джон МакГинли снова сыграет доктора Кокса в перезапуске «Клиники»

Американский актер Джон МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске сериала «Клиника» (Scrubs), производством которого занимается телесесть ABC.

Информацию об участии МакГинли в ребуте популярного ситкома фанаты «Клиники» ждали с июля, когда стало известно, что к своим персонажам в новых сериях вернутся Зак Брафф (Джей Ди), Дональд Фэйсон (Крис Терк) и Сара Чок (Эллиот Рид). В начале сентябре стало известно, что к «старой гвардии» присоединится Джуди Рейес, сыгравшая медсестру Карлу Эспиносу. И вот подтверждено возвращение еще одного любимого зрителями актера, пишет Deadline.

Издание не исключает, что к касту новой «Клиники» также присоединятся Кен Дженкинс (доктор Келсо) и исполнитель роли уборщика Нил Флинн. Таким образом, будет собран весь ансамбль, когда-то принесший сериалу премию «Эмми» именно за подбор актеров.

Официальная дата выхода перезапуска «Клиники» пока не объявлена. Ожидается, что он выйдет на экраны в течение сезона 2025-2026 годов.