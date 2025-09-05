НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Искусственные подсластители способствуют старению мозга

Источник:
Neurology
157 0

Обследование более 12,7 тысячи жителей Бразилии показало, что у тех, кто больше других употреблял низкокалорийные подсластители, наблюдалось более быстрое снижение памяти и навыков мышления. Наблюдения велись в течение восьми лет.

Ученые изучали действие семи подсластителей, содержащихся в диетических газированных напитках, ароматизированной воде, йогуртах и низкокалорийных десертах: аспартам, сахарин, ацесульфам-К, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза (aspartame, saccharin, acesulfame-K, erythritol, xylitol, sorbitol, tagatose).

Все подсластители, кроме тагатоза, оказались связаны со снижением когнитивных способностей, особенно памяти и беглости речи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

В зависимости от рациона участников разделили на три группы. У тех, кто потреблял больше всего аспартама — около 191 миллиграмма в день, (эквивалентно одной банке диетической газировки) — когнитивные способности снижались на 62% быстрее, чем у тех, кто потреблял меньше всего. Это приблизительно соответствовало дополнительным 1,6 годам старения.

«Низкокалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару, однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители со временем могут оказывать негативное воздействие на здоровье мозга», — говорит автор исследования профессор Клаудия Кими Суэмото из Университета Сан-Паулу.

Еще по теме
Назван ставший лидером по уровню психических заболеваний регион
Регулярные поцелуи снизили риск появления кариеса
Популярный заменитель сахара признали опасным
Кризис среднего возраста помолодел
смотреть все
Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
МИД опроверг информацию о невыплатах пассажирам самолета Azal
Условия возвращения доходов угольщиков назвали в Сбере
Михалков официально представил Ефремова в театре
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
29
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось