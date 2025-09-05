Искусственные подсластители способствуют старению мозга

Обследование более 12,7 тысячи жителей Бразилии показало, что у тех, кто больше других употреблял низкокалорийные подсластители, наблюдалось более быстрое снижение памяти и навыков мышления. Наблюдения велись в течение восьми лет.

Ученые изучали действие семи подсластителей, содержащихся в диетических газированных напитках, ароматизированной воде, йогуртах и низкокалорийных десертах: аспартам, сахарин, ацесульфам-К, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза (aspartame, saccharin, acesulfame-K, erythritol, xylitol, sorbitol, tagatose).

Все подсластители, кроме тагатоза, оказались связаны со снижением когнитивных способностей, особенно памяти и беглости речи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

В зависимости от рациона участников разделили на три группы. У тех, кто потреблял больше всего аспартама — около 191 миллиграмма в день, (эквивалентно одной банке диетической газировки) — когнитивные способности снижались на 62% быстрее, чем у тех, кто потреблял меньше всего. Это приблизительно соответствовало дополнительным 1,6 годам старения.

«Низкокалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару, однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители со временем могут оказывать негативное воздействие на здоровье мозга», — говорит автор исследования профессор Клаудия Кими Суэмото из Университета Сан-Паулу.