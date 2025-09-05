Захарова выступила за приглашение популярных людей в Арктику

Приглашать популярных людей в российскую Арктику для знакомства их аудитории с регионом, предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Давайте приглашать в Арктику популярных людей для того, чтобы они открывали своей аудитории этот фантастический регион, может быть, и сами в то не веря», — цитирует РИА Новости выступление чиновницы на сессии Восточного экономического форума.

Самыми популярными в России по продаже билетов артистами в феврале 2025 года назвали группы «Руки Вверх!», «Любэ», певицу Надежду Кадышеву. В десятку любимых исполнителей вошли Shaman, Дима Билан, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Betsy (Светлана Чертищева), Баста и Анна Asti.

Влиятельными медиаперсонами и блогерами являются телеведущие Владимир Соловьев и Андрей Малахов, режиссер Никита Михалков, юморист и шоумен Павел Воля, блогеры Ксения Собчак и Михаил Литвин.