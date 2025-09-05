НАВЕРХ
Трамп собирается в ближайшее время поговорить с Путиным

C-SPAN
Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наработок по такому разговору нет.

Трамп на вопрос одного из журналистов о том, планирует ли он в скором времени разговор с Путиным, ответил утвердительно. «Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог», — сообщил телеканал C-SPAN после брифинга в Белом доме.

В четверг, 4 сентября, Трамп по видеосвязи участвовал во встрече «коалиции желающих» вместе с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора президент США в соцсети Truth Social разместил свою фотографию с Путиным перед переговорами на Аляске.

Позже Песков заявил, что подготовка к разговору Путина с Трампом не ведется, пишет «РБК». «Пока никаких наработок нет», — сказал он на полях ВЭФ.

Пресс-секретарь президента России добавил, что разговор двух лидеров вполне возможен, и организовать его можно «очень быстро».

