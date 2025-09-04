Прокурор озвучил наказание для отца отравившихся дихлофосом детей

Прокурор запросил два года лишения свободы условно для отца четырех детей, погибших от отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка, адвокат просил оправдать его, сообщила прокуратура Красноярского края.

Четырех детей и их родителей в сентябре 2024 года доставили с признаками отравления в больницу. Дети умерли, взрослые выздоровели. Сейчас идет суд над главой семьи Дмитрием Виноградовым. По версии следствия, он травил в доме мух, не соблюдая технику безопасности.

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности четырем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

Прокурор попросил суд при вынесении приговора учесть тяжесть наступивших последствий и активное способствование подсудимым раскрытию и расследованию преступления. Его стоит приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Адвокат просил оправдать подзащитного, который не мог догадываться о подобных последствиях и малой вероятности таких последствий, выразив сомнение в достоверности экспертиз.

Подсудимый же попросил «строго не судить». «Я действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь, дети вошли в дом, потому что запаха "Дихлофоса" не чувствовалось», — пояснял он в ходе расследования.

Почему погиб пятый ребенок в семье