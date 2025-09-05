Солнце резко нарастило активность

Солнечный цикл растет третий месяц подряд — с мая 2025 года активность звезды выросла почти на 70%, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Исследователи прогнозируют, что Солнце выйдет на второй пик активности в текущем или начале будущего года. Основанием для этого является структура двух предшествующих солнечных циклов XXI века.

Оба предыдущих цикла имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом в полтора года. В 2024 году были зафиксированы самые сильные за 20 лет магнитные бури и вспышки максимального уровня X10.

Солнечный цикл с 2021 года по текущий момент Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

«Показательным станет уровень солнечной активности в наступающем осеннем сезоне, который привлекает в этой связи к себе особый интерес», — отмечается в сообщении российских астрономов.

Солнечный цикл — это регулярные изменения в солнечной активности, которые характеризуются ростом и уменьшением количества солнечных пятен. Эти процессы сменяют друг друга с определенной периодичностью.