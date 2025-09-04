НАВЕРХ
Запад напугала подготовка России к новому наступлению на Украине

Европейские лидеры обеспокоены подготовкой нового российского наступления на Украине. Так, официальные лица Германии и Франции обсудили сосредоточение российских войск у Покровска.

Представители ЕС считают, что взятие города «откроет путь российскому наступлению на гораздо более крупные Краматорск и Славянск», пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По оценке украинской разведки, российская армия в настоящее время сосредоточила на покровском направлении группировку в 100 тысяч солдат, которую поддерживает артиллерия, авиация и танки.

В частности, под Покровск были переброшены части ВС РФ из Сумской области. Среди прибывших соединений — 155-я и 40-я бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты, 11-я десантно-штурмовая бригада и 76-я десантно-штурмовая дивизия.

Краматорск и Славянск — ключевые центры Донецкой области, которые остаются под контролем ВСУ.

