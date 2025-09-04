НАВЕРХ
Глава Сбербанка увидел «техническую стагнацию» экономики

Источник:
Sibnet.ru
267 0

Российская экономика в апреле-июне 2025 года вошла в стадию «технической стагнации», заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Восточного экономического форума.

«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — цитирует Грефа РБК.

По словам главы Сбербанка, для России важно своевременно выйти из управляемого охлаждения экономики. Одним из ключевых факторов для этого выступает ключевая ставка. Ожидается, что по итогам текущего года ее показатель составит 14%.

Однако для оживления экономики этого будет недостаточно — необходим уровень 12% и ниже, подчеркнул Греф. Он уточнил, что не допустить дальнейшую стагнацию кредитования позволит дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком в сентябре. 

