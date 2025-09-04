НАВЕРХ
Мизулина назвала концерт Крида шагом к возвращению Пугачевой

Источник:
Sibnet.ru
277 4
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: © телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина продолжила критиковать концерт Егора Крида, на котором он поцеловался с танцовщицей, она назвала его «стриптизом» и предположила, что это шаг к отмене традиционных ценностей и возвращению Аллы Пугачевой в Россию.

Крид на концерте в Лужниках страстно поцеловал танцовщицу Валерию Лежневу. Это вызвало скандал в Сети, потому что возрастная маркировка мероприятия была 12+. Мизулина и еще несколько общественников потребовали проверить певца «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних». Артист в телеграм-канале отреагировал, написав, что Мизулина разрушила семью в Год семьи и вообще разрушает психику детей.

Общественница посвятила Криду второй пост. Она сравнила концерт со стриптизом и заявила, что мамы и папы, которые привели в зал детей, были шокированы . «Девочки-подростки теперь начнут повторять и танцевать стриптиз после этого концерта. Этого добивались организаторы?» — спросила Мизулина.

Активистка считает, что концерт Крида «очередная провокация и вызов всему обществу в очень сложное время».

«Попытка снова прощупать почву, чтобы в будущем отменить указ президента о сохранении традиционных ценностей и другие стратегические документы. Это уже не первый такой «шар». Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачева с Галкиным (признан в РФ иноагентом) в Москве», — написала она.

Обсуждение (4)
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта

Shader23

США с ЕС можно, а у других это заговор? Или это не то это другое?

physx

Двойные стандарты, чего еще можно ожидать от лицемерных тв***й!