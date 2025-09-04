Назван российский регион с самыми долгоживущими людьми

Лидером в рейтинге регионов России с высокой продолжительностью жизни стала Ингушетия, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов со ссылкой на данные Росстата.

Официальная продолжительность жизни в регионе составила 78,34 года. Калиматов уточнил, что в республике 37% жителей полностью придерживаются принципов здорового образа жизни и отказались от вредных привычек.

В Ингушетии также активно развивается система здравоохранения: открываются новые специализированные отделения, регулярно проводится диспансеризация, растет качество медицинских услуг.

«Наряду с этим у нас успешно действуют социальные программы поддержки пожилых людей, функционирует Дом отдыха для старшего поколения, где они получают внимание и заботу», — подчеркнул глава региона.

Среди других российских регионов с высокой продолжительностью жизни Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Московская область.