Минфин России начнет распродажу валюты и золота

Источник:
Sibnet.ru
Минфин России с 5 сентября по 6 октября 2025 года будет ежедневно продавать валюту и золото на 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре федеральный бюджет недополучит 21 миллиард рублей нефтегазовых доходов, недобор в августе составил 10,5 миллиарда рублей, сказано в сообщении.

Министерство финансов в период с 5 сентября по 6 октября 2025 года будет ежедневно продавать иностранную валюту и золото на 1,4 миллиарда рублей, общая сумма средств от продажи составит 31,5 миллиарда рублей, уточнила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 1 сентября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 13,14 триллиона рублей, или 5,9% ВВП, что соответствует 163,6 миллиардам долларов.

На счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 209,1 миллиарда китайских юаней, 178,2 тонн золота и 1,26 миллиарда рублей.

