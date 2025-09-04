НАВЕРХ
Две новые наставницы появятся в шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
Аида Гарифуллина и Наталья Подольская
Фото: © Первый канал

Оперная дива Аида Гарифуллина и поп-певица Наталья Подольская впервые станут наставницами шоу «Голос. Дети». К ним присоединятся ветераны проекта Дима Билан и Владимир Пресняков, сообщила пресс-служба Первого канала.

«С радостью поделюсь своим опытом, ведь я так же, как и конкурсанты, начинала творческий путь с раннего возраста. И как никто другой знаю, через какие эмоции, волнение и порой сомнения проходит каждый ребенок», — отметила Гарифуллина.

«Обожаю детей, детский талант способен вызвать слёзы восторга, дети меня вдохновляют. Уже предвкушаю свой дебют в "Голосе", а особенно с учетом того, что у нас будет двойное кресло!» — поделилась Подольская.

Двойное кресло — особенность 12-го сезона «Голоса». Впервые в истории шоу появится дуэт наставников: Подольская и Пресняков, потому что команд, как обычно, будет три. Кнопка будет одна, поэтому паре в любой ситуации придется принимать общее решение.

«Голос. Дети» стартует на Первом канале 5 сентября. К участию в слепых прослушиваниях отобрано 107 самых ярких конкурсантов. Ведущая шоу Яна Чурикова, соведущая — Валя Карнавал.

