Две новые наставницы появятся в шоу «Голос. Дети»

Оперная дива Аида Гарифуллина и поп-певица Наталья Подольская впервые станут наставницами шоу «Голос. Дети». К ним присоединятся ветераны проекта Дима Билан и Владимир Пресняков, сообщила пресс-служба Первого канала.

«С радостью поделюсь своим опытом, ведь я так же, как и конкурсанты, начинала творческий путь с раннего возраста. И как никто другой знаю, через какие эмоции, волнение и порой сомнения проходит каждый ребенок», — отметила Гарифуллина.

«Обожаю детей, детский талант способен вызвать слёзы восторга, дети меня вдохновляют. Уже предвкушаю свой дебют в "Голосе", а особенно с учетом того, что у нас будет двойное кресло!» — поделилась Подольская.

Двойное кресло — особенность 12-го сезона «Голоса». Впервые в истории шоу появится дуэт наставников: Подольская и Пресняков, потому что команд, как обычно, будет три. Кнопка будет одна, поэтому паре в любой ситуации придется принимать общее решение.

«Голос. Дети» стартует на Первом канале 5 сентября. К участию в слепых прослушиваниях отобрано 107 самых ярких конкурсантов. Ведущая шоу Яна Чурикова, соведущая — Валя Карнавал.