Экс‑президент Франции счел вражду с Россией исторической ошибкой

Вражда Европы с Россией стала «исторической ошибкой» и нужно сожалеть об этом, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

«Зная историю отношений России с Францией и Европой, мы можем лишь сожалеть о сегодняшнем полном непонимании. <...> Но сегодня очевидно, что именно Европа более изолирована на международной арене, чем Россия», — сказала Саркози в интервью газете Le Figaro.

По его словам, настоящую угрозу европейским странам несет демографический кризис. Через 30 лет население Европы изменится с 550 до 480 миллионов человек, а Африки — с 1,2 до 2,4 миллиарда.

Прибывающие в Европу мигранты с трудом ассимилируются в новой среде, что также является первостепенным экзистенциальным риском для европейских стран, отметил экс-президент Франции.

«Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка!» — считает Саркози.