Россиянам предложили выбрать слово года — 2025

Источник:
Sibnet.ru
239 2

Россиянам предложили выбрать слово, наиболее точно отражающее на настроение общества и ключевые тендении культурной и социальной жизни в 2025 году, сообщает пресс-служба проекта «Слово года».

«На предыдущем этапе участники проекта предложили множество вариантов, из которых было отобрано 10 слов, набравших наибольшее количество предложений», — говорится в сообщении.

В результате на выбор жителям страны предложены следующие слова-претенденты:

  • Вера
  • Договорнячок
  • Кринж
  • Любовь
  • Мир
  • Надежда
  • Ожидание
  • Перемены
  • Победа
  • Тревожность

Голосование проходит в специальном разделе на сайте «Читай город». Слово-победитель будет объявлено на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая пройдет с 4 по 7 декабря в Москве.

Организаторами проекта «Слово года» являются редакция Lingua (входит в группу АСТ), издательство «Мир и Образование», в том числе, выпускающее словари, и филологический проект «Скворцовские чтения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСлова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение

В 2024-ом словом года, по версии этого проекта, стало слово «мир». Портал «Грамота.ру» назвал словом года «вайб», а Институт им. Пушкина — слово «Пушкин» из-за большого числа запросов и упоминаний в СМИ, связанных с празднованием 225-летия со дня дня рождения поэта.

