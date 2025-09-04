Россиянам предложили выбрать слово года — 2025

Россиянам предложили выбрать слово, наиболее точно отражающее на настроение общества и ключевые тендении культурной и социальной жизни в 2025 году, сообщает пресс-служба проекта «Слово года».

«На предыдущем этапе участники проекта предложили множество вариантов, из которых было отобрано 10 слов, набравших наибольшее количество предложений», — говорится в сообщении.

В результате на выбор жителям страны предложены следующие слова-претенденты:

Вера

Договорнячок

Кринж

Любовь

Мир

Надежда

Ожидание

Перемены

Победа

Тревожность

Голосование проходит в специальном разделе на сайте «Читай город». Слово-победитель будет объявлено на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая пройдет с 4 по 7 декабря в Москве.

Организаторами проекта «Слово года» являются редакция Lingua (входит в группу АСТ), издательство «Мир и Образование», в том числе, выпускающее словари, и филологический проект «Скворцовские чтения».

В 2024-ом словом года, по версии этого проекта, стало слово «мир». Портал «Грамота.ру» назвал словом года «вайб», а Институт им. Пушкина — слово «Пушкин» из-за большого числа запросов и упоминаний в СМИ, связанных с празднованием 225-летия со дня дня рождения поэта.