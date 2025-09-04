Греф предсказал снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 14%

Глава «Сбера» Герман Греф предсказал снижение ключевой ставки Центробанка к концу 2025 года до 14%. По его словам, для оживления экономики необходима ставка в 12% и ниже, заявил он на полях Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

«По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — цитирует Грефа «РБК».

Охлаждение экономики России продолжается, в апреле-июне 2025 года она вошла в стадию «технической стагнации». При этом важно вовремя выйти из «периода управляемого охлаждения российской экономики» и не допустить перехода в рецессию, считает Греф.

По его прогнозу, курс рубля будет ослабляться к концу 2025 года, и это снизит риски экспортеров и бюджета. При этом у жителей сохранятся мотивация к накоплению.