Опубликованы первые оценки хоррора Cronos: The New Dawn

Научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team получил первые оценки от журналистов профильных изданий. Игра получила 78 баллов из 100 на агрегаторе Opencritic и 79 баллов – на Metacritic.

Игрожуры отметили впечатляющий визуал и постапокалиптический сеттинг, дизайн уровней и набор интригующих загадок, которые предстоит решать геймерам, однако остались недовольны боевой системой, назвав ее заурядной и однообразной, а также отсутствием внятных настроек сложности.

Большинство обозревателей сошлись во мнении, что новое творение Bloober Team является достойным представителем жанра survival-horror и, вероятно, лучшей оригинальной игрой польской студии, тем не менее, не дотягивающей до таких легендарных тайтлов, как Dead Space и Resident Evil 4.





Игра выйдет на ПК, Xbox Series, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 уже 5 сентября. Российским геймерам доступны субтитры на русском языке. Тем временем, студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) в своем паблике в ВК анонсировала полноценную русскую озвучку игры, которая будет доступна владельцам ПК-версий игры.