Фургала обязали оплатить расходы давших на него показания свидетелей

Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей судебных издержек. В сумму вошли расходы свидетелей обвинения по его уголовному делу и деньги за хранение двух его автомобилей.

Проезд и проживание 17 свидетелей обвинения обойдется Фургалу в 360 тысяч рублей. Они участвовали в деле на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Остальные 90 тысяч рублей пойдут на оплату стоянки автомобилей бывшего чиновника — Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Защита Фургала безуспешно пыталась опротестовать решение суда.

Фургал в 2018 году был избран губернатором Хабаровского края при поддержке ЛДПР. В 2020 году его обвинили в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, создании преступного сообщества, и отправили в СИЗО. Дело вызвало массовые протесты в регионе. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима.