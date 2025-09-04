НАВЕРХ
Фургала обязали оплатить расходы давших на него показания свидетелей

Источник:
РИА Новосити
263 1

Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей судебных издержек. В сумму вошли расходы свидетелей обвинения по его уголовному делу и деньги за хранение двух его автомобилей.

Проезд и проживание 17 свидетелей обвинения обойдется Фургалу в 360 тысяч рублей. Они участвовали в деле на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы. 

Остальные 90 тысяч рублей пойдут на оплату стоянки автомобилей бывшего чиновника — Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Защита Фургала безуспешно пыталась опротестовать решение суда.

Фургал в 2018 году был избран губернатором Хабаровского края при поддержке ЛДПР. В 2020 году его обвинили в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, создании преступного сообщества, и отправили в СИЗО. Дело вызвало массовые протесты в регионе. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

ЧП #Громкое дело
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта

WIDESCREEN

То что скажут что это "рука кремля" можно даже и не сомневаться

urbasik

Шоу для глупцов делает своё гиблое дело.