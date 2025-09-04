Назван ставший лидером по уровню психических заболеваний регион

Ненецкий автономный округ оказался лидером в России по уровню заболеваемости психическими расстройствами в 2024 году, следует из рейтинга Минздрава России.

В Ненецком АО больше всего жителей, которые заболели психическим расстройством, или у которых оно зафиксировано впервые. Уровень заболеваемости составил 703,4 случая на 100 тысяч населения, пишут РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

На второй строчке Архангельская область с 697,4 случаев. Замыкает тройку антилидеров Республика Карелия — 556,3. На четвертой позиции оказалась Республика Мордовия (554), на пятой —Ямало-ненецкий автономный округ (551,6).

Меньше всего психических заболеваний зарегистрировано в Чеченской Республике — всего 42,8 случая заболеваний на 100 тысяч жителей. Также в конце рейтинга Севастополь (73,7) и Брянская область (96,8).

Всего в России около 4 миллионов человек страдают психическими расстройствами, сообщила главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Светлана Шпорт. Две трети из них страдают депрессией и тревожностью.



