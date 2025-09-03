НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Калашников» изготовил опытную партию компактных автоматов АМ-17

Источник:
Sibnet.ru
219 0
автоматы АМ-17
автоматы АМ-17
Фото: © «Калашников»

«Калашников» выпустил первую партию новых малогабаритных автоматов АМ-17, сообщила пресс-служба концерна.

АМ-17 проектировался по заданию военных в качестве штатного стрелкового оружия расчетов боевой техники. По своему назначению перспективный автомат в будущем должен заменить АКС-74У.

Новинка имеет калибр 5,45х39 мм, а также отличается укороченным стволом и складным прикладом. Масса без магазина составляет 2,5 килограмма, длина в сложенном положении — всего 49 сантиметров.

Из-за компактности автомат имеет ощутимо меньшую дальность стрельбы и начальную энергию пули. Однако для экипажей боевой техники эти характеристики не так важны, отметили разработчики.

В АМ-17 уже был внесен ряд изменений по итогам применения в зоне реальных боевых действий, новая партия предназначена для дальнейших испытаний.

Оборона #Оружие
