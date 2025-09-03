Количество российских первоклассников резко сократилось

Порядка 1,5 миллиона первоклассников пошли в этом году в российские школы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова передает телеграм-канал Минобрнауки.

Их количество за последние два года резко сократилось. Так, в 2024 году первоклассников было 1,8 миллиона, а в 2023 году — около двух миллионов. Таким образом, показатель упал примерно на четверть.

Согласно данным Росстата, к маю 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1,376 ребенка на женщину. Это минимальный уровень с 2006 года, за десять лет показатель упал на 22%.

В прошлом году в России родились 1,222 миллиона детей, это самый низкий показатель с 1999 года. В первом квартале 2025 года негативный тренд сохранился: появилось 288,8 тысячи младенцев, что на 4% меньше, чем годом ранее.