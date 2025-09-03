НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Количество российских первоклассников резко сократилось

Источник:
Sibnet.ru
264 0

Порядка 1,5 миллиона первоклассников пошли в этом году в российские школы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова передает телеграм-канал Минобрнауки.

Их количество за последние два года резко сократилось. Так, в 2024 году первоклассников было 1,8 миллиона, а в 2023 году — около двух миллионов. Таким образом, показатель упал примерно на четверть.

Согласно данным Росстата, к маю 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1,376 ребенка на женщину. Это минимальный уровень с 2006 года, за десять лет показатель упал на 22%.

В прошлом году в России родились 1,222 миллиона детей, это самый низкий показатель с 1999 года. В первом квартале 2025 года негативный тренд сохранился: появилось 288,8 тысячи младенцев, что на 4% меньше, чем годом ранее.

За плохое поведение станут отчислять из школ
Еще по теме
Казахстан отказался от филиала новосибирского госуниверситета
Половина детей мигрантов провалила тесты по языку в Новосибирске
Комиссии по защите чести и достоинства учителей создадут в России
Shaman и Газманов вошли в список патриотических песен для школьников
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Китай впервые показал способную поразить любую точку Земли ракету
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
27
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР