Названы самые мощные в мире Android-смартфоны

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-устройств за сентябрь 2025 года. Лидерство в списке удерживает геймерский Red Magic 10S Pro+, который набрал в ходе тестов 2 947 567 баллов.

На втором месте флагман Vivo X200 Ultra, оснащенный чипом Snapdragon 8 Elite, у него 2 899 541 балл. Тройку лидеров замыкает iQOO Neo 10 Pro+ с аналогичным процессором, набравший 2 875 495 баллов.

Топ-10 самых производительных Android-устройств за сентябрь 2025 года Фото: © AnTuTu

С четвертого по восьмое места расположились Vivo X200s с чипом MediaTek Dimensity 9400+, а также HONOR GT Pro, OnePlus 13, iQOO 13 и OPPO Find X8 Ultra, за производительность которых отвечает чип Snapdragon 8 Elite.

Топ-10 замыкают Redmi K80 Ultra с чипом Dimensity 9400+ и OnePlus Ace 5 Pro на Snapdragon 8 Elite. Примечательно, что все вошедшие в рейтинг смартфоны доступны только на китайском рынке, некоторые модели не имеют международных версий.