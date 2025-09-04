Введены новые правила для коллекторов

Новый закон, ограничивающий деятельность коллекторов, вступил в силу. В частности, им запрещено анонимное общение с должниками, а должники получили право отказаться от общения с коллекторами.

С 1 сентября 2025 года в стране действует новые нормативы, регулирующие работу организаций по взысканию задолженностей. Они должны усилить защиту прав граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию.

Самым важным нововведением стал полный запрет на анонимные коммуникации, пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин в своем телеграм-канале.

Теперь каждое электронное сообщение от коллекторских служб (смс, письмо по электронной почте, сообщение в мессенджере) должно включать полное наименование кредитора или его законного представителя, а также официальный контактный телефонный номер.

Эта норма должна снизить случаи мошенничества и предоставить жителям точную информацию о том, с кем именно они общаются.

Кроме того, ограничено количество контактов коллекторов с должниками: только один звонок в сутки не больше двух раз в неделю. Значимое нововведение для должников — возможность отказаться от личного взаимодействия с коллекторами, для этого потребуется отправить кредитору соответствующее заявление.

Также закон предусматривает возможность подачи жалобы на коллекторов на «Госуслугах». Заявление можно оформить в свободной форме, приложив к нему распечатки звонков, записи разговоров и другие доказательства неправомерных действий коллекторов. С марта 2026 года на портале появится специальная форма для подачи жалоб.