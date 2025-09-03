Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Президент Владимир Путин после двухсторонних переговоров в Китае пригласил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына посетить Россию.

Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа. Сначала лидеры стран беседовали с участием делегаций, затем состоялось общение в формате один на один.

Путин заявил, что отношения России и КНДР приняли особый, «союзнический характер» и поблагодарил корейских военных в участии в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет помогать России чем сможет и будет «считать это братским долгом».

Завершая встречу с лидером КНДР, Путин на прощание обнял своего визави и пожал ему руку. «Мы вас ждем. Приезжайте», — сказал президент России. «Увидимся с вами скоро», — ответил Ким Чен Ын.

Путин и Ким Чен Ын в Китае приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Ким Чен Ын посещал Россию в 2023 году. Визит длился шесть дней. На своем спецпоезде он приехал в Приморский край и потом провел встречу с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.