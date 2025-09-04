НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин выступит на Восточном экономическом форуме

Источник:
Sibnet.ru
228 0

Президент России Владимир в четверг, 4 сентября прибудет во Владивосток для участия в стартовавшем накануне Восточном экономическом форуме — ВЭФ-2025.

Главная тема форума — сотрудничество для процветания Дальнего Востока. В рамках форума Путин 4 сентября проведет встречи с премьер-министром Лаоса Сонсай Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание, запланированное на пятницу, 5 сентября. На нем выступит Путин.

«Вместе с президентом нашей страны в пленарном заседании примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей», — сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

Всего на ВЭФ-2025 приедут представители 70 стран.
Еще по теме
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Стартовал Восточный экономический форум
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Почти треть компаний в России стали убыточными
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта

Kukuh88

Первого попавшего в руки тцк курьера замели?

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...