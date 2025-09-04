Президент России Владимир в четверг, 4 сентября прибудет во Владивосток для участия в стартовавшем накануне Восточном экономическом форуме — ВЭФ-2025.

Главная тема форума — сотрудничество для процветания Дальнего Востока. В рамках форума Путин 4 сентября проведет встречи с премьер-министром Лаоса Сонсай Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание, запланированное на пятницу, 5 сентября. На нем выступит Путин.

«Вместе с президентом нашей страны в пленарном заседании примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей», — сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

Всего на ВЭФ-2025 приедут представители 70 стран.