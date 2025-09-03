НАВЕРХ
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в организации «заговора» против США.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын ранее одновременно прибыли на трибуну, чтобы вместе смотреть на парад, посвященный 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

«Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что «главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика».

Си Цзиньпин, выступая на военном параде в Пекине, не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу.

Трамп накануне заявил, что не видит угрозы в возможном формировании «оси» Китая и России против интересов Вашингтона.

